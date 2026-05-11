Altın Geometrik Halka Küpe T10078 Altın, 14 Ayar, 3,02 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern tasarım anlayışını güçlü çizgilerle yansıtan bu halka küpe, klasik formu yeniden yorumluyor. Geometrik detayları sayesinde sade görünümüne rağmen dikkat çekici bir etki yaratıyor. Günlük kullanım için olduğu kadar şık davetler için de ideal bir tercihtir.