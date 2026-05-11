Altın Geometrik Halka Küpe
Ürün Kodu : E1142938
%0
29.580 TL
29.580 TL
PEŞİN FİYATINA 9.860 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Geometrik Halka Küpe T10078
Altın, 14 Ayar, 3,02 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern tasarım anlayışını güçlü çizgilerle yansıtan bu halka küpe, klasik formu yeniden yorumluyor. Geometrik detayları sayesinde sade görünümüne rağmen dikkat çekici bir etki yaratıyor. Günlük kullanım için olduğu kadar şık davetler için de ideal bir tercihtir.
Altın Geometrik Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 3,02 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, menteşeli halka kilit (klik kilit) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kolayca takılıp çıkarılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda konforlu bir kullanım sunar.
3- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
3- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 14 rakamı veya 585 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 14 ayar sarı altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar sarı altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Geometrik Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.860 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.580 TL
29.580 TL
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