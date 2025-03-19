Altın Mistik Göz Charm T5496 Altın, 14 Ayar, 4.51 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mistik Göz Charm, koruyucu mistik göz sembolüyle şıklığı ve anlamı bir araya getiriyor. Zarif ve sofistike tasarımıyla bileklik ve kolyelerinize mistik bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve etkileyici bir aksesuar!