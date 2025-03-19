Altın Mistik Göz Charm
Ürün Kodu : P134954
%0
46.444 TL
46.444 TL
PEŞİN FİYATINA 15.481 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mistik Göz Charm T5496
Altın, 14 Ayar, 4.51 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Mistik Göz Charm, koruyucu mistik göz sembolüyle şıklığı ve anlamı bir araya getiriyor. Zarif ve sofistike tasarımıyla bileklik ve kolyelerinize mistik bir dokunuş katarken, stilinize zamansız ve göz alıcı bir ışıltı ekliyor. Anlamlı ve etkileyici bir aksesuar!
Altın Mistik Göz Charm Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.51 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek bakım için yeterli olacaktır. Kimyasal maddelerden ve parfüm gibi kozmetik ürünlerden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
5- Tüm altın ürünlerimiz özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Altın ürünler, doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi hayatımızın özel anlarında sevdiklerimiz için şık bir hediye seçeneğidir.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Siparişinize özel olarak üretim olan ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mistik Göz Charm
PEŞİN FİYATINA 15.481 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
46.444 TL
46.444 TL
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