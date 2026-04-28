1.25 Karat Pırlanta Tamtur Yüzük T9902 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.23 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.25 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kesintisiz bir ışıltı hattı oluşturan bu tamtur yüzük, parmak üzerinde güçlü ve etkileyici bir bütünlük hissi yaratıyor. Pırlantaların kusursuz dizilimi, ışığı her açıdan yakalayarak dikkat çekici bir parlaklık sunuyor. Zamansız tasarımı sayesinde özel anların ve kalıcı duyguların simgesi olmaya adaydır. Sonsuzluk, bazen tek bir çizgide anlatılır.