0.27 Karat Pırlanta Baget Kolye T288 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.21 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Basit ve zarif tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget kolye, şıklığınıza şıklık katacak. Bu özel kolye, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar ve her anınıza zarafet katmak için ideal bir seçimdir. Sade ve etkileyici tasarımıyla göz kamaştıran bu pırlanta kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için bu benzersiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.