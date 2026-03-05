Altın Arı ve Petek Trend Kolye T9515 Altın, 14 Ayar, 1,78 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Peteklerin kusursuz simetrisi ile arının enerjik figürü, altının sıcak tonlarıyla büyüleyici bir uyum yakalıyor. Üretkenliğin, bolluğun ve doğanın mucizesinin bu asil temsili, hem kendini ödüllendirmek hem de ilham veren kadınlara hediye etmek için çok anlamlı. Tarzınıza kattığı sofistike hareketlilik ile her anınızda fark yaratın.