0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10438 Altın, 14 Ayar, 2.68 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.23 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal detaylarla güçlü bir etki yaratmayı başarıyor. Siyah taşın derin görünümü, ince tasarımla birleşerek modern ve dengeli bir görünüm ortaya çıkarıyor. Tek başına kullanıldığında sade bir şıklık sunarken farklı yüzüklerle kombinlendiğinde de dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor. Detaylar bazen en kalıcı izleri bırakır.