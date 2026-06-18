0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR97989
%0
30.000 TL
30.000 TL
PEŞİN FİYATINA 10.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük T10438
Altın, 14 Ayar, 2.68 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.23 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal detaylarla güçlü bir etki yaratmayı başarıyor. Siyah taşın derin görünümü, ince tasarımla birleşerek modern ve dengeli bir görünüm ortaya çıkarıyor. Tek başına kullanıldığında sade bir şıklık sunarken farklı yüzüklerle kombinlendiğinde de dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor. Detaylar bazen en kalıcı izleri bırakır.
0.23 Karat Siyah Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.000 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.000 TL
30.000 TL
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