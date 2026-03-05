0.15 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Trend Kolye T9585 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.15 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,11 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,04 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Küçük pırlanta damlalarının ritmik dizilimiyle hayat bulan bu kolye, boynunuzda taze ve canlı bir parıltı yaratıyor. Beyaz altının zarafetiyle işlenen bu ürün, günlük şıklığınızı zahmetsizce lüks bir boyuta taşıyor. Hafif yapısı ve göz alıcı ışıltısıyla, günün her anında kendinizi ışıl ışıl hissedeceksiniz.