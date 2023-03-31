7.02 Karat Pırlanta Baget Safir Küpe T2292 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.85 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.10 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 6.07 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget safir küpe, şıklığı ve kusursuzluğu bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu küpe, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Şık ve zarif bir görünüm sağlayan bu küpe, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu benzersiz küpeyi tercih edebilirsiniz.