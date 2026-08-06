Altın Tane Şahmeran Bileklik
Ürün Kodu : SM02829
%0
21.012 TL
21.012 TL
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tane Şahmeran Bileklik T10831
14 Ayar, Altın, 1.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geleneksel şahmeran estetiğini mikro tane detaylarıyla harmanlayan Altın Tane Şahmeran Bileklik, sade zarafeti seven sevdikleriniz için unutulmaz ve ışıl ışıl bir hediye.
Altın Tane Şahmeran Bileklik
PEŞİN FİYATINA 7.004 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.012 TL
21.012 TL
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