Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : R168634
%0
18.972 TL
18.972 TL
PEŞİN FİYATINA 6.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük T10783
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.91 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Göz alıcı markiz dokunuşuyla sıradanlıktan uzaklaşan tasarım tektaş yüzük, zarafeti parmağınıza taşıyor. Cazip fiyat seçenekleriyle en özel "Evet"inize eşlik etsin.
Altın Markiz Taşlı Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.324 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.972 TL
18.972 TL
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