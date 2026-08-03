Altın Mozaik Çift Alyans
Ürün Kodu : M335108-M335107
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%0
88.468 TL
88.468 TL
PEŞİN FİYATINA 29.489 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Mozaik Çift Alyans T10674
14 Ayar, Altın, 7.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatın altınla buluştuğu nokta! Altın Mozaik Çift Alyans, ritmik geometrisi ve yüksek işçiliğiyle sıradanlıktan uzak bir şıklık sunuyor. Birlikteliğinizi ölümsüz bir tabloya dönüştürün.
Altın Mozaik Çift Alyans
PEŞİN FİYATINA 29.489 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
88.468 TL
88.468 TL
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