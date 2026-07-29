Altın Baget Taşlı Tasarım Küpe
Ürün Kodu : E1147099
%0
14.688 TL
14.688 TL
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Tasarım Küpe T10625
8 Ayar, Beyaz Altın, 2.07 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kalıpların dışına çıkan çekici yapısı, sade kıyafetleri bile bir anda odak noktasına dönüştürüyor. Kendine has tavrıyla her ortamda kendini hissettiren son derece stil sahibi bir dokunuş.
Altın Baget Taşlı Tasarım Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.688 TL
14.688 TL
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