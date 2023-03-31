Altın Tektaş Yüzük T2729 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.77 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve zarif tasarımıyla göz kamaştıran Altın Tektaş Yüzük modelleri, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu eşsiz parçalar, her tarza ve zevke hitap eden çeşitleriyle dikkat çekiyor. Altın rengin asaletiyle buluşan tektaş taşları, her adımda sizi özel hissettirecek. Siz de bu benzersiz yüzüklerle tarzınıza zarafet katın.