Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365438
%0
13.192 TL
13.192 TL
PEŞİN FİYATINA 4.397 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik T10802
14 Ayar, Altın, 1.22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geleneksel motifleri modern şehir stiline adapte eden yenilikçi bir yorum. İster saatlerin yanına ekleyin ister tek başına öne çıkarın; her hareketinizde ışığı yakalar.
Altın Fatma Ana Eli Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.397 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.192 TL
13.192 TL
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