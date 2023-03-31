0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe T996 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal şıklık ve zarafetin birleştiği pırlanta trend kelepçe ile tarzınızı tamamlayın. Bu özel tasarım, sade ve şık bir görünüm sunarken, zarif pırlanta detaylarıyla dikkat çekiyor. Trend kelepçe modelleri arasında öne çıkan bu ürün, her stil ile mükemmel uyum sağlayarak sizlere benzersiz bir şıklık sunuyor. Siz de bu özel kelepçe ile tarzınızı tamamlayın ve her ortamda göz kamaştırın.