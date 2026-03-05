0.41 Karat Pırlanta Trend Kolye T9572 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.35 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,41 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzu incelikle saran zarif bir silüet; bu tasarım, pırlantanın dikey hattaki akışıyla stilinize feminen bir derinlik katıyor. Minimalist çizgilerin pırlanta görkemiyle buluştuğu bu parça, modern bir zarafetin temsilcisi. Sade bir elbiseyi bile saniyeler içinde büyüleyici bir görünüme kavuşturacak kadar etkileyici.