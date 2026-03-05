0.24 Karat Pırlanta Trend Yüzük T9561 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.70 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,24 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce hatların pırlantalarla buluştuğu bu minimalist tasarım, parmağınızda süzülen ışıltılı bir nehir gibi duruyor. Modern kadının yalın ama etkileyici tarzını yansıtan yüzük, zarif altın işçiliğiyle dikkat çekiyor. Kendini küçük ama değerli bir hediyeyle şımartmak isteyenler için kusursuz bir tercih.