1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR97831
%0
53.760 TL
53.760 TL
PEŞİN FİYATINA 17.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10435
Altın, 14 Ayar, 4,48 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.94 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İlk bakışta etkileyen güçlü görünümüyle dikkat çekiyor ve unutulmaz bir izlenim bırakıyor. Siyah taşların belirgin ışıltısı, tasarıma derinlik ve karakter katarken beştaş formu klasik şıklığı koruyor. Kendine güvenen stil anlayışını yansıtan bu yüzük, her ortamda fark yaratıyor.
1.94 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.920 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.760 TL
53.760 TL
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