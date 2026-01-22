Altın Trend Bileklik T9498 Altın, 14 Ayar, 8,58 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Beyaz minenin saf ve duru dokusu, altının sıcak ışıltısıyla bu tasarımda asil bir kontrast oluşturuyor. Bileğinizde zarif bir imza gibi duran bu parça, beyazın zarafetini taşların parıltısıyla harmanlayarak şıklığınıza sofistike bir hava katıyor. Her detayında ince bir işçilik barındıran bu bileklik, seçkin tarzını asil detaylarla vurgulamak isteyenler için ideal bir tercih.