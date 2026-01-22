Altın Trend Bileklik
Ürün Kodu : B354151
%0
97.988 TL
97.988 TL
PEŞİN FİYATINA 32.663 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Bileklik T9498
Altın, 14 Ayar, 8,58 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Beyaz minenin saf ve duru dokusu, altının sıcak ışıltısıyla bu tasarımda asil bir kontrast oluşturuyor. Bileğinizde zarif bir imza gibi duran bu parça, beyazın zarafetini taşların parıltısıyla harmanlayarak şıklığınıza sofistike bir hava katıyor. Her detayında ince bir işçilik barındıran bu bileklik, seçkin tarzını asil detaylarla vurgulamak isteyenler için ideal bir tercih.
Altın Trend Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8.58 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Trend Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Trend Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Trend Bileklik
PEŞİN FİYATINA 32.663 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
97.988 TL
97.988 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : R160536
Altın Taşlı Mineli Trend Yüzük
%0
36.924 TL
36.924 TL
Ürün Kodu : N144744
Altın Kuzey Yıldızı Mineli Kolye
%0
150.008 TL
150.008 TL
Ürün Kodu : E1119169
Altın Beyaz Mineli Kalp Küpe
%0
24.684 TL
24.684 TL