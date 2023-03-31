0.70 Karat Pırlanta Zümrüt Küpe T2391 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.84 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.36 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.34 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Sanatın İncisi: Pırlanta Zümrüt Küpe. Göz alıcı tasarımıyla estetiği ve sanatı bir araya getiren bu küpe, zarafetiyle dikkatleri üzerinize çekiyor. Pırlanta ve zümrütün mükemmel uyumu, bu mücevheri gerçek bir sanat eseri haline getiriyor. Siz de bu eşsiz parçayı takarak estetik sanatın büyüsünü üzerinizde hissedin.