0.64 Karat Pırlanta Baget Yüzük T525 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.31 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.35 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget yüzük, minimalizm ve Zarafet sanatını mükemmel bir şekilde yansıtan bir parçadır. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve her durumda dikkat çekecektir. Kaliteli pırlanta taşlarıyla süslenmiş olan bu yüzük, zarif bir şekilde tasarlanmıştır ve her kadının hayalindeki yüzük olabilir. Bu benzersiz parçayı kullanarak tarzınızı ifade edebilir ve herkesin dikkatini çekebilirsiniz.