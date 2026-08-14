Altın Doç Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : B365625
%0
109.276 TL
109.276 TL
PEŞİN FİYATINA 36.425 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Doç Taşlı Bileklik T10843
14 Ayar, Altın, 10.05 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasikleşmiş doç zincir formunu ışıltılı zarafetle buluşturan Altın Doç Taşlı Bileklik, ışıltısından ödün vermeyen sevdikleriniz için unutulmaz ve değerli bir hediye.
Altın Doç Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 36.425 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
109.276 TL
109.276 TL
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