0.75 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T2998 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.75 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve şık tasarımlarıyla hayranlık uyandıran, pırlanta beştaş yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Her parıltısıyla göz kamaştıran bu yüzük, şıklığınızı en üst seviyeye çıkaracak. Siz de Lizay'ın benzersiz ifadesiyle özdeşleşen bu yüzüğü keşfedin ve kendinizi özel hissedin.