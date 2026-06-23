Gümüş İşlemeli Sarı Siyah Tesbih T10463 Gümüş, 925 Ayar, 18.61 gr



La İlahe İllallah yazmaktadır. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sarı ve siyahın çarpıcı kontrastı, bu işlemeli tesbihe güçlü ve seçkin bir görünüm kazandırıyor. İnce işçilikle hazırlanan desenler, klasik çizgilere modern bir karakter ekleyerek dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor. Dengeli renk kullanımı sayesinde her bakışta farklı bir detay keşfetmek mümkün oluyor. Zarafet, cesur kontrastlarla daha da belirginleşir.