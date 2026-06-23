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Gümüş İşlemeli Sarı Siyah Tesbih

Ürün Kodu : G025218
%0
32.256 TL
32.256 TL
PEŞİN FİYATINA 10.752 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Gümüş İşlemeli Sarı Siyah Tesbih T10463

Gümüş, 925 Ayar, 18.61 gr

La İlahe İllallah yazmaktadır.

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sarı ve siyahın çarpıcı kontrastı, bu işlemeli tesbihe güçlü ve seçkin bir görünüm kazandırıyor. İnce işçilikle hazırlanan desenler, klasik çizgilere modern bir karakter ekleyerek dikkat çekici bir bütünlük oluşturuyor. Dengeli renk kullanımı sayesinde her bakışta farklı bir detay keşfetmek mümkün oluyor. Zarafet, cesur kontrastlarla daha da belirginleşir.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Gümüş İşlemeli Sarı Siyah Tesbih
PEŞİN FİYATINA 10.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.256 TL
32.256 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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