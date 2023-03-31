0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye T1666 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.59 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın Dilinde ile Pırlanta Kolye, Lizay kalitesiyle tasarlanmış muhteşem bir takıdır. Bu zarif kolye, her anınıza şıklık katacak ve sizin için özel bir ifade oluşturacaktır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu eşsiz pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz.