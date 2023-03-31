0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T2258 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.22 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegans ve sadelik ile tasarlanmış olan bu pırlanta halka küpe, her tarza uyum sağlayacak şık bir aksesuardır. Hem zarif hem de minimalist bir tasarıma sahip olan bu küpe, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak özel bir parçadır. Kaliteli malzeme ve özenli işçilikle üretilen bu pırlanta halka küpe, şıklığı ve zarafeti bir arada sunar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza sofistike bir dokunuş katmak için bu benzersiz aksesuarı tercih edebilirsiniz.