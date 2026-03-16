0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye T9782 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,41 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.10 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Baget pırlantaların kusursuz dizilimiyle oluşan bu ok formu, boynunuzda modern ve iddialı bir stilin rotasını çiziyor. Geometrik tasarımı sayesinde ışığı çok daha net ve kararlı bir şekilde yansıtan bu parça, modern mücevher sanatının en dinamik örneklerinden biri. Hem sade bir beyaz tişörtle hem de şık bir dekolteyle kullanıldığında, tüm bakışları üzerinde toplayacak bir çekim gücüne sahip.