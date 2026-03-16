0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
Ürün Kodu : DN44521
Seçiniz
%0
38.664 TL
38.664 TL
PEŞİN FİYATINA 12.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye T9782
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,41 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Baget pırlantaların kusursuz dizilimiyle oluşan bu ok formu, boynunuzda modern ve iddialı bir stilin rotasını çiziyor. Geometrik tasarımı sayesinde ışığı çok daha net ve kararlı bir şekilde yansıtan bu parça, modern mücevher sanatının en dinamik örneklerinden biri. Hem sade bir beyaz tişörtle hem de şık bir dekolteyle kullanıldığında, tüm bakışları üzerinde toplayacak bir çekim gücüne sahip.
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.41 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.10 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F renk ve VS-S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.888 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.664 TL
38.664 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB16598
0.50 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
%0
39.490 TL
39.490 TL
Ürün Kodu : DE25691
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
%0
41.544 TL
41.544 TL
Ürün Kodu : DR116486
0.10 Karat Pırlanta Bagetli Trend Yüzük
%0
32.448 TL
32.448 TL