Altın Üç Renk Top Top Bileklik
Ürün Kodu : B364717
%0
44.744 TL
44.744 TL
PEŞİN FİYATINA 14.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Üç Renk Top Top Bileklik T10787
14 Ayar, Altın, Rose Altın, Beyaz Altın, 3.91 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Üç farklı renk tonunun ritmik top dizilimiyle harmanlandığı bu bileklik, modern ve renkli bir estetik sunuyor. İnce işçiliğiyle tarzınızı ömür boyu şıklıkla taçlandırın.
Altın Üç Renk Top Top Bileklik
PEŞİN FİYATINA 14.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.744 TL
44.744 TL
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