Altın Tesbih
Ürün Kodu : T017314
%0
245.684 TL
245.684 TL
PEŞİN FİYATINA 81.895 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tespih T10409
Altın, 14 Ayar, 23,83 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geleneksel formu modern detaylarla buluşturan bu altın tesbih, göz alıcı bir şıklık sunuyor. Parlak yüzeyi ışığı zarif bir şekilde yansıtırken, tasarım boyunca dengeli bir estetik hissediliyor. Her detayında özenli işçiliğin izleri yer alıyor.
Altın Tesbih
PEŞİN FİYATINA 81.895 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
245.684 TL
245.684 TL
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