Altın Tasarım Bileklik T10556 14 Ayar, Altın, 5.64 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbirine özenle işlenmiş file dokusunu andıran altın örgülerin hacimli yapısı, klips bölümündeki parıltılı taş detaylarıyla göz alıcı bir şıklığa ulaşıyor. Işığı her açıdan yakalayan zengin yüzey dokusu ve özel kilit tasarımı, bilekte hem modern hem de son derece görkemli bir duruş sergiliyor. Stilinize estetik ve seçkin bir dokunuş.