DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Tasarım Bileklik

Ürün Kodu : B363952
%0
61.336 TL
61.336 TL
PEŞİN FİYATINA 20.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Altın Tasarım Bileklik T10556

14 Ayar, Altın, 5.64 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbirine özenle işlenmiş file dokusunu andıran altın örgülerin hacimli yapısı, klips bölümündeki parıltılı taş detaylarıyla göz alıcı bir şıklığa ulaşıyor. Işığı her açıdan yakalayan zengin yüzey dokusu ve özel kilit tasarımı, bilekte hem modern hem de son derece görkemli bir duruş sergiliyor. Stilinize estetik ve seçkin bir dokunuş.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 20.445 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.336 TL
61.336 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta (1)
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Sepete Ekle
1.163 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135591
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Femme (1)
Altın Trend Küpe
%0
35.156 TL
35.156 TL
Sepete Ekle
11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R150840
Altın Altıgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy Altın Altıgen Yüzük - Lizay Pırlanta - Joy (1)
Altın Altıgen Yüzük
%0
23.188 TL
23.188 TL
Sepete Ekle
7.729 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N180804
Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme Altın Tasarım Zincir - Lizay Pırlanta - Femme (1)
Altın Tasarım Zincir
%0
210.664 TL
210.664 TL
Sepete Ekle
70.221 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium