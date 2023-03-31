2.23 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3210 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.06 gr

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.67 Karat

Kesim : Oval



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.56 Karat

Renk : F-G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve minimal tasarıma sahip olan Pırlanta Safir Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Safirin mükemmel kesimi ve parlaklığı, bu yüzüğü benzersiz kılıyor. Bu özel tasarım yüzük, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçimdir.