Altın Çiçek Çocuk Künye
Ürün Kodu : K008887
%0
17.680 TL
17.680 TL
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çiçek Çocuk Künye T3557
Altın, 8 Ayar, 2.74 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Minimalizm ve zarafetin esintisiyle tasarlanan Altın Bebek Künye, Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunda yer alıyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu özel tasarım, her anınıza değer katıyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu künye, hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneği. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz dünyasında yerinizi alın ve tarzınızı Altın Bebek Künye ile ifade edin.
Altın Çiçek Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.74 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 8 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 8 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çiçek Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 5.893 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.680 TL
17.680 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : S009956
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
%0
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : E149538
Altın Balon Çocuk Küpe
%0
8.500 TL
8.500 TL
Ürün Kodu : E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe
%0
10.336 TL
10.336 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL