Altın Çiçek Çocuk Künye T3557 Altın, 8 Ayar, 2.74 gr



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Minimalizm ve zarafetin esintisiyle tasarlanan Altın Bebek Künye, Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunda yer alıyor. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu özel tasarım, her anınıza değer katıyor. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen bu künye, hem kendiniz için hem de sevdikleriniz için mükemmel bir hediye seçeneği. Şimdi Lizay Pırlanta'nın eşsiz dünyasında yerinizi alın ve tarzınızı Altın Bebek Künye ile ifade edin.