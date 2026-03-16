2.00 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık T9823 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12,62 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2.00 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Işığın giderek daha cesur bir form aldığı bu muazzam gerdanlık, beyaz altın ve pırlantanın o soğuk ama çarpıcı ahengini yansıtıyor. Boynunuzun ön kısmında toplanan o büyüleyici ışık huzmesi, her nefes alışınızda pırlantanın o benzersiz görkemiyle dans ediyor. Romantik bir akşam yemeğinde tüm bakışları üzerinize çekecek veya değer verdiğiniz birine sonsuz sevginizi fısıldayacak asil bir hediye.