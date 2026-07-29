Altın Baget Taşlı Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : B338131
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%0
36.244 TL
36.244 TL
PEŞİN FİYATINA 12.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Taşlı Su Yolu Bileklik T10602
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik su yolu tasarımına baget taşların geometrik şıklığını katan bu altın bileklik, göz alıcı parıltısıyla stiline modern bir lüks dokunuşu yapıyor.
Altın Baget Taşlı Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 12.081 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.244 TL
36.244 TL
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