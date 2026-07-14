Altın Tasarım Bileklik
Ürün Kodu : B363943
%0
67.116 TL
67.116 TL
PEŞİN FİYATINA 22.372 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tasarım Bileklik T10554
14 Ayar, Altın, 6.17 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik küp baklaların kesintisiz akışı, klips kısmındaki ışıltılı taş detaylarıyla göz alıcı bir zarafete dönüşüyor. İnce işçilikli kilit mekanizması tasarıma hem fonksiyonel hem de mücevher niteliğinde sofistike bir hava katarken, altın tonlarının sıcaklığı bilekte büyüleyici bir duruş sergiliyor. Stilinize modern, lüks ve iddialı bir dokunuş.
Altın Tasarım Bileklik
PEŞİN FİYATINA 22.372 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
67.116 TL
67.116 TL
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