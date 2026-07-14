Altın Tasarım Bileklik T10554 14 Ayar, Altın, 6.17 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik küp baklaların kesintisiz akışı, klips kısmındaki ışıltılı taş detaylarıyla göz alıcı bir zarafete dönüşüyor. İnce işçilikli kilit mekanizması tasarıma hem fonksiyonel hem de mücevher niteliğinde sofistike bir hava katarken, altın tonlarının sıcaklığı bilekte büyüleyici bir duruş sergiliyor. Stilinize modern, lüks ve iddialı bir dokunuş.