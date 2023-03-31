0.35 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3058 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.80 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Tasarım ile Lizay ifadesini kullanarak Pırlanta Trend Yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunuyor. Bu özel tasarım yüzük, Lizay markasının kalitesi ve estetiğiyle buluşuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.