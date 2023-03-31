0.08 Karat Pırlanta Efektli Kolye T1894 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.46 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın zarif ve minimalizm ile tasarlanan pırlanta trend kolyesi ile şıklığınızı tamamlayın. Bu kolye, Lizay'ın ifadesini yansıtan özgün bir tasarıma sahiptir. Zarif ve minimal bir tarzı olan bu kolye, her türlü kıyafetinizle mükemmel bir uyum sağlar. Şıklığınızı tamamlayacak bu eşsiz kolye, pırlanta taşıyla da dikkat çekiyor. Lizay'ın kalitesi ve estetiği ile tasarlanan bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parça. Şimdi Lizay'ın zarif ve minimalizm ile tasarlanan pırlanta trend kolyesini keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.