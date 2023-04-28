0.43 Karat Pırlanta Ametist Yüzük T3611 Rose Altın, 14 Ayar, 1.70 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab.Ametist

Ağırlık : 0.36 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet temasını yansıtan Lizay marka Pırlanta Ametist Taşlı Safir Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her anınıza değer katmak için tasarlandı.