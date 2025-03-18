Altın Burgu Halka Küpe T5439 Altın, 14 Ayar, 3.57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Burgu Halka Küpe, klasik halka küpelere modern ve sofistike bir dokunuş katıyor. Burgu detaylarıyla dinamizm kazanan bu özel tasarım, her kombine zarafet ve şıklık katıyor. Günlük stilinizi tamamlayan, özel anlarınızda ise göz kamaştıran bu küpe, zamansız ve etkileyici bir aksesuardır.