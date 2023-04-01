0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3520

0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
Ürün Kodu : DR78719
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49.776 TL
49.776 TL
PEŞİN FİYATINA 16.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3520Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.34 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Zümrüt
Ağırlık : 0.61 Karat
Kesim : Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bu zarafet ve estetikle tasarlanmış, Pırlanta Zümrüt Yüzük, size benzersiz bir görünüm sunuyor. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.34 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Yüzükteki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
3- Yüzükte toplam 0.75 karat ağırlığında, G renk ve SI berraklık kalitesinde pırlanta ve zümrüt taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan zümrüt taşlar tamamen doğaldır.
4- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
4- 0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük, nişan veya söz gibi evlilik öncesi seremonilerden ziyade; evlilik yıl dönümleri, doğum günleri veya elde edilen özel başarıları taçlandırmak için eşsiz bir hediye seçeneğidir.
5- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük
PEŞİN FİYATINA 16.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
49.776 TL
49.776 TL
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