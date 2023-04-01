0.75 Karat Pırlanta Zümrüt Yüzük T3520 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.34 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 0.61 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarafet ve estetikle tasarlanmış, Pırlanta Zümrüt Yüzük, size benzersiz bir görünüm sunuyor. Şıklığı ve zarifliği bir araya getiren bu yüzük, herhangi bir kıyafeti tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.