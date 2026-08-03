Altın Tasarım Kadın Alyans
Ürün Kodu : M268419
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14.008 TL
14.008 TL
PEŞİN FİYATINA 4.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Tasarım Kadın Alyans T10680
14 Ayar, Altın, Beyaz Altın, 0.90 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın Tasarım Kadın Alyans, altının eşsiz parlaklığını özgün çizgilerle buluşturuyor. Kaliteli işçiliği ve romantik dokunuşuyla, aşkınızı ömür boyu simgelemek için tasarlandı.
Altın Tasarım Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 4.669 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.008 TL
14.008 TL
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