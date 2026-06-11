Altın Kral Erkek Zincir Kolye
Ürün Kodu : C070016
%0
178.568 TL
178.568 TL
PEŞİN FİYATINA 59.523 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kral Erkek Zincir Kolye T10356
Altın, 14 Ayar, 17,32 gr
Zincir boyu: 60 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Güçlü formuyla öne çıkan bu zincir kolye, klasik kral zincir tasarımının etkileyici görünümünü yansıtıyor. Altının parlak yüzeyi, zincirin detaylarını daha belirgin hale getirerek göz alıcı bir etki yaratıyor. Tek başına kullanıldığında bile stilin merkezinde yer almayı başarıyor.
Altın Kral Erkek Zincir Kolye
PEŞİN FİYATINA 59.523 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
178.568 TL
178.568 TL
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