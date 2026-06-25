Altın Cupid Kolye T10489 Altın, 14 Ayar, 0.86 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Aşkın en bilinen sembollerinden Cupid, bu kolyede romantik ve zarif bir yorumla hayat buluyor. İnce işçiliğiyle dikkat çeken tasarım, duygularını sembollerle ifade etmeyi sevenler için anlamlı bir seçim sunuyor. Sevdiklerinize unutulmaz bir hediye ya da kendinize özel bir hatıra olmaya adaydır. Aşkın en güzel hikâyeleri, küçük detaylarla başlar.