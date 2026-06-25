Altın Cupid Kolye
Ürün Kodu : N179889
%0
8.500 TL
8.500 TL
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Cupid Kolye T10489
Altın, 14 Ayar, 0.86 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Aşkın en bilinen sembollerinden Cupid, bu kolyede romantik ve zarif bir yorumla hayat buluyor. İnce işçiliğiyle dikkat çeken tasarım, duygularını sembollerle ifade etmeyi sevenler için anlamlı bir seçim sunuyor. Sevdiklerinize unutulmaz bir hediye ya da kendinize özel bir hatıra olmaya adaydır. Aşkın en güzel hikâyeleri, küçük detaylarla başlar.
Altın Cupid Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.833 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.500 TL
8.500 TL
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