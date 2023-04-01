Altın Çocuk Künye T3538 Altın, 14 Ayar, 2.63 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Altın çocuk bileklikleri, modern ve zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bu bileklikler, çocukların şıklığını tamamlayan ve onlara özel bir hava katan aksesuarlar arasında yer alıyor. Altın çocuk bileklikleri, kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor. Çocukların şıklığını tamamlayan bu bileklikler, onlara özel bir hediye seçeneği olarak da tercih edilebilir. Modern ve zarif ifadesini taşıyan altın çocuk bileklikleri, her yaş grubuna hitap eden çeşitlilikte modelleriyle beğeni topluyor.