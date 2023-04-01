Altın Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010087
%0
25.704 TL
25.704 TL
PEŞİN FİYATINA 8.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Künye T3538
Altın, 14 Ayar, 2.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın çocuk bileklikleri, modern ve zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Bu bileklikler, çocukların şıklığını tamamlayan ve onlara özel bir hava katan aksesuarlar arasında yer alıyor. Altın çocuk bileklikleri, kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım imkanı sunuyor. Çocukların şıklığını tamamlayan bu bileklikler, onlara özel bir hediye seçeneği olarak da tercih edilebilir. Modern ve zarif ifadesini taşıyan altın çocuk bileklikleri, her yaş grubuna hitap eden çeşitlilikte modelleriyle beğeni topluyor.
Altın Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.75 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 8.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.704 TL
25.704 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : S009968
Altın Mavi Nazar Bebek Yaka İğnesi
%0
20.740 TL
20.740 TL
Ürün Kodu : E143775
Altın Nazar Kalp Çocuk Küpe
%0
14.688 TL
14.688 TL
Ürün Kodu : E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe
%0
10.336 TL
10.336 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL