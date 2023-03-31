0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T2310 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.38 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla hazırlanan Şık Elegans ile Pırlanta Tektaş Küpe, her anınıza değer katmaya geliyor. Bu özel tasarım, Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle buluşuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza elegan bir dokunuş katmak için bu küpeler tam size göre!