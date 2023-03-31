1.17 Karat Pırlanta Baget Yüzük T504 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.62 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.83 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafet izleri taşıyan pırlanta baget yüzük, şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. Bu özel tasarım yüzük, her adımda stilinizi yansıtacak ve size benzersiz bir görünüm katacak. Estetik detaylarıyla dikkat çeken bu yüzük, her kadının hayalini süsleyen bir parça olmaya aday. Şimdi siz de bu zarif ve etkileyici pırlanta baget yüzüğü keşfedin ve tarzınıza yeni bir boyut katın.