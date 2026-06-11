Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B358010
%0
96.152 TL
96.152 TL
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik T10354
Altın, 14 Ayar, 10,22 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Oniks taşının güçlü ve etkileyici görünümü, zincir formunun maskülen duruşuyla buluşuyor. Altının sıcak tonlarıyla dengelenen tasarım, modern ve karakter sahibi bir stil sunuyor. Hareketli yapısı sayesinde bilekte dikkat çekici bir görünüm oluştururken, güçlü detaylarıyla farkını ortaya koyuyor.
Altın Oniks Taş Detaylı Erkek Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 32.051 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
96.152 TL
96.152 TL
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