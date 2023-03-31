0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye T1779 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.71 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan Lizay markasının inceliklerle tasarlanmış pırlanta safir kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel kolye, incelik ve elegansı bir araya getiren tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.