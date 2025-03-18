Altın Baget Sarkıntılı Küpe T5460 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.20 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Sarkıntılı Küpe, zarif baget kesim taşları ve hareketli tasarımıyla sofistike bir ışıltı sunuyor. Şık ve modern detaylarıyla her stile uyum sağlayan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize zarafet katarken, stilinize göz alıcı bir dokunuş ekliyor.