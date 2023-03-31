0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe T319 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.18 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta baget küpe, zarif ve yaratıcı bir ifadeyle tasarlanmıştır. Bu zarif küpeler, herhangi bir kıyafete şıklık ve zarafet katacak. Yaratıcılığın ifadesi olan bu mücevherler, özel anlarınıza ve günlük yaşamınıza mükemmel bir tamamlayıcı olacak. Şimdi bu benzersiz tasarımı keşfedin ve tarzınıza zarif bir dokunuş katın.